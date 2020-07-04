«Показала, что Гарик потерял»: Асмус взбудоражила фантазию голыми снимками в ванной

32-летняя Кристина Асмус показала, что прячет под одеждой, обнародовав мини-серию фотографий со съемок фильма «Текст». Драма, в которой пока еще действующая супруга Гарика Харламова сыграла одну из главных ролей, увидела свет в 2019 году. После просмотра фильма Кристина подверглась масштабной критике за слишком откровенные постельные сцены с Иваном Янковским. Звезду «Интернов» упрекали в пошлости, вменяли существование дочери и мужа. В какой-то момент травля расстроила Кристину, но позже она неоднократно сознательно играла на вновь приобретенной популярности.

В субботу вечером, 4 июля, Кристина решила добавить жару и опубликовала закулисные снимки с рабочего процесса. На них Асмус появилась полностью без одежды: самые откровенные места маскировала пена. Впрочем, влажных плеч и шеи некоторым комментаторам было достаточно, чтобы этот день для них состоялся.

«Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон. Во время съемок фильма «Текст», у меня было задание от режиссера Шипенко наполнить игровой телефон своими фотками. Они были разными — и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной.. Так что это не я, это Нина», — оправдалась она, но от шквала комментариев ее это все равно не спасло.

«Горячую воду не отключили еще, судя по всему. Счастливая», «А можно я к вам приеду и портрет ваш нарисую?», «Когда вышла на охоту за новым женихом», «Показала, что Гарик потерял», «Вы очень красивая», «Такая краса и теперь свободна! Да это же просто праздник какой-то», — оценили увиденное они.