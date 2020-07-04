«Я загадала, а вы?»: Алла Пугачева показала тропинку «желаний» в своем саду

Максим Галкин недавно отметил день рождения. Его, конечно, поздравила жена Алла Пугачева и дети Лиза и Гарри. С наступлением лета в их замке закипела жизнь. Певица стала часто принимать гостей. Двойняшки тоже не скучают. Шестилетняя Лиза решила стать блогершей и теперь снимает видео для аккаунтов мамы с папой. А Гарри накануне сам посадил в саду лаванду. Поклонники поражаются тому, какими малыши стали самостоятельными. Уже в этом году они пойдут в школу.

Стала чаще выходить на связь и сама Примадонна. Недавно Алла Борисовна показала, как выглядит без макияжа. А теперь она решила поделиться сокровенным. Певица прогулялась по своему саду, за которым очень любит ухаживать Галкин. Она прошлась по тропинке из клевера.

«Загадывайте желание, пока идете по этой удивительной, волшебной дорожке! Тропика желаний, успейте загадать. Все! Я загадала, а вы?» — поделилась Пугачева.

Многие поклонники восхитились красотой этого волшебного места. Некоторые прислушались к совету звезды и попробовали загадать желание, пусть и дистанционно. «Пока загадывал тропинка кончилась», — признался Николай Басков. «Как красиво», «Хочется погулять по такой дорожке», «Как нравится ваш голос, даже успокаивает», «Как в сказке «Алиса в стране чудес», «Очень хочется чаще вас видеть и слышать», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что на днях в гости к паре приехал брат Максима с женой и детьми. Они ждали, когда юморист вернется домой, сидя в саду. Примадонна демонстрировала костер и двойняшек, которые с нетерпением ждали папу. Гарри к лету подстригли, а Лиза теперь то и дело носит игривые платья.