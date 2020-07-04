«А челка-то какая!»: Безруков нарядил четырехлетнюю дочь от Матисон в красное платье в честь праздника

Актер Сергей Безруков нарядил четырехлетнюю дочь Машу в красное платье в честь праздника – в этот день малышка отмечает день рождения. Вот уже четыре года артист счастлив в браке с режиссером Анной Матисон. Когда на свет появилась Маша, звездные родители, как это и принято в светской тусовке, оберегали малышку от посторонних глаз, не публиковали с ней фотографии и вообще старались не распространяться о своем семейном счастье.

Стоило лишь девочке немного подрасти, как гордый отец стал делиться успехами малышки в Instagram. Обойти важный для дочери праздник вниманием Сергей и вовсе не смог и обнародовал фотографию счастливой малышки.

«Машеньке уже 4 года! Спасибо всем за поздравления! Отмечаем», — написал он, приложив снимок дочери в наряде.

В честь малышки Сергей заказал у кондитеров песочный торт, визуально похожий на горы. Присутствующие члены семьи также распили пару стаканчиков безалкогольных напитков в честь именинницы из ярких бумажных стаканчиков. Сама Маша с особой радостью задула свечу. Поспешили присоединиться к поздравлениям и поклонники таланта Безрукова.

«А челка-то какая знатная!», «От всей души поздравляю Вас с днем рождения Доченьки!!! Желаю самое главное здоровья, счастья , радости и исполнения всех заветных желаний!!!», «С праздником, папина красотка, ангелок», «С днем рождения Вашу красотульку! Растите здоровенькими», «Сказочной и счастливой жизни», — пожелали они.