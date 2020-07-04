«Оно и международное, и такое русское»: Саша Зверева рассекретила имя четвертого ребенка

Саша Зверева раньше была диджеем, а также солисткой группы «Демо». Многие любят хит девушки «Солнышко в руках». Но теперь она редко бывает в России, так как не первый год живет в США. Девушка строит сольную карьеру, а также не забывает про личную жизнь. В феврале этого года она сыграла свадьбу с американцем Дэном Уолбраном. Торжество прошло в небольшом городке Охай, на частной вилле с красивым видом на горы. А вскоре после этого она объявила о своей беременности.

Зверева всегда любила делать из родов целое шоу. Во время этого важного процесса ее поддерживают члены семьи. Вот и на этот раз она рожала дома при поддержке супруга. Певица подарила избраннику сына. Отметим, что у нее есть еще трое детей: сын Лев от бывшего супруга DJ Bobina (настоящее имя Дмитрий Алмазов. — Прим. ред.), а также Василиса и Макар от первого мужа, банкира Ильи. Поклонникам было интересно, как она назовет четвертого ребенка.

Накануне Саша опубликовала семейное фото со всеми детьми и супругом. Влюбленные показали наследника и рассекретили его имя.

«Прошу любить и приветствовать! Sebastian/Севастьян. Ну а по-русски просто Севка. Зацеловала бы! Такое сладкое и складное счастье. <…> Себастиан: оно и международное, и такое русское, родное — Сева. И не избитое», — написала артистка.

Она призналась, что еще вчера тайну выдал ее муж, поэтому они решили больше никого не томить.

«Севик, Левка, Макарка, Васька. Вот такая замечательна команда у меня теперь — столько людей я произвела на свет», — добавила Зверева.

Она отметила, но на английский манер имя ее новорожденного сына звучит как Себастьян. Некоторые поклонники изумились такому необычному выбору. «Я знала, что Саша уговорит Дэна на это имя! Очень красивое имя!», «Красивое и подходит ему, в одном видео был его взгляд, кратко, на миг, но успела заметить, что там уже взгляд мудреца», «Севка вообще классно звучит», «Саша, имя чудесное!» — прокомментировали пост подписчики.