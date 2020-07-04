Певица МакSим впервые появилась на публике после реабилитации

Певица МакSим в 2019 году попала в серьезную аварию. В злополучный день певица ехала в аэропорт, чтобы позже улететь в Москву. В результате ДТП девушка получила не только ушибы, но и травму позвоночника.

В итоге в начале этого года она ушла со сцены, чтобы восстановиться. Артистка перестала появляться на публике. Ее помощница Маргарита Соколова рассказывала, что девушка не так давно побывала на плановом обследовании и ей нужно будет восстанавливаться 6-8 месяцев.

Поклонники переживали за 37-летнюю певицу. Она три месяца не была замечена на публике. Соколова отмечала, что девушка не покидает свой дом из-за карантина. Все необходимые процедуры и занятия спортом ей приходилось делать дома.

Однако накануне Маргарита опубликовала свежее фото артистки после реабилитации. В кадре Марина Абросимова (настоящее имя певицы МакSим, — Прим. ред.) позировала на теннисном корте со своим тренером. Звезда предстала в шортах и майке. Она выглядела посвежевшей и даже загоревшей. За ее плечами был объемный рюкзак с инвентарем.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит звезда после реабилитации. «Такая лапушка. Будь здорова и счастлива Мариша!», «Ооо, наша Мариночка вернулась», «Хорошенькая! Может когда-нибудь нас еще песенками порадует», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что артистка дважды была замужем. От первого избранника у нее подрастает 11-летняя дочка Александра, а от второго экс-супруга — пятилетняя дочка Мария.