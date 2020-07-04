«Мама как подружка»: Кудрявцева поделилась редким фото с 30-летним сыном от Сергея Ленюка

Телеведущая проводит отпуск в компании наследника и своей невестки с внуком.

Лера Кудрявцева с наступлением лета решила устроить семейный отпуск. Так как уехать в другие страны пока проблематично из-за пандемии коронавируса, она выбрала курорт Краснодарского края. Вместе со своей годовалой дочкой Машей телеведущая приехала в Адлер. Она старалась развеяться, выбранный ею санаторий оказался популярен. Вскоре блондинка встретилась с Анфисой Чеховой, потом с Андреем Разыграевым, а на днях приехала на курорт Эвелина Бледанс.

Однако скучать Лере не когда. Недавно она призналась, что вместе с ней в Адлер приехал ее старший сын Жан от первого брака звезды с Сергеем Ленюком — барабанщиком из группы «Ласковый май». 30-летний парень взял с собой молодую гражданскую супругу и своего сына Льва, который является ровесником его сестры Маши. Ранее телеведущая похвасталась своей красавицей-невесткой, а также делилась трогательными кадрами с внуком. А теперь порадовала поклонников редким фото с наследником.

В кадре 49-летняя Кудрявцева предстала в футболке и юбке макси с леопардовым принтом. Девушка успела загореть за две недели отдыха. Жан оказался выше матери на целую голову.

«Мать и сын», — лаконично написала звезда.

Многие поклонники и коллеги отметили, что Лера выглядит очень молодо. Некоторые даже с трудом поверили, что рядом с ней ее наследник. «Аж не верится», — отметила Яна Рудковская. «Сестра со старшим братом», — присоединилась Анна Семенович.

Подписчики тоже не остались в стороне: «Не реально, мама, как подружка», «Тот случай когда мать выглядит моложе», «Я бы не сказала, что вы мама такого взрослого мужчины, очень красивая и молодая мамочка», «Лера! Выглядите шикарно!», «Глаза такие красивые, как у мамы», «Вау! Ничего себе».

Напомним, что Лера счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Однако спортсмен не смог поехать с ней отдыхать, так как у него возобновились тренировки после карантина.