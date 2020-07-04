«Положение украшает»: 23-летняя красавица-дочь Михаила Турецкого ждет первенца от сына ресторатора

23-летняя дочь Михаила Турецкого готовится к рождению первенца. Счастливой новостью с публикой Сарина поспешила поделиться посредством личного микроблога в Instagram: модель обнародовала снимок, на котором предстала с большим животом в хлопковом платье-тунике.

Для поклонников дирижера новость о том, что он станет дедушкой стала неожиданностью, ведь еще в мае Сарина вместе с мамой Лианой и сестрой Эммой участвовали в фотосессии для модного журнала – в кадре старшая дочь появилась в безразмерных джинсах и белой рубашке – эти вещи не смогли бы скрыть интересное положение при всем желании. Отцом малыша стал законный супруг Сарины – сын московского ресторатора Гелы Церцвадзе Торнике. Свадьбу влюбленные сыграли дважды в 2017 году – в Москве и в Грузии.

Акцентировать внимание на своем интересном положении Сарина не спешила. Не раскрывает девушка и пол будущего ребенка, тщательно оберегая личную жизнь от посторонних глаз. Одними из первых влюбленных, конечно же, поздравили будущие бабушка и дедушка.

Не обошли вниманием молодую маму и друзья, а также просто неравнодушные люди. Они констатировали, что у Сарины в ожидании малыша полностью изменился взгляд. «Положение вас украшает», «Рады за вас! Вы — потрясающая девушка», «Queen», «Примите наши пожелания здоровья и легких родов», — отметились они.