«Блогерша наша»: Лиза Галкина запечатлела подросшего брата Гарри в шортах и с лопатой в саду

С наступлением лета и отмены самоизоляции, забурлила жизнь в замке Аллы Пугачевой. Теперь Примадонна и ее супруг Максим Галкин наслаждаются теплыми днями, принимая гостей в своем саду. На днях к ним приехали брат юмориста Дмитрий с женой и детьми. Любят играть возле дома и двойняшки Лиза и Гарри. Шестилетние малыши становятся все более самостоятельными. В этом году они пойдут в школу.

Недавно Галкин заметил, что его дочка стала повторять слова, которые обычно используют блогеры. После этого сначала Алла Борисовна доверила девочке снимать, как они проводят вечер, а теперь девочка показала, чем занимается со своим братом. Лиза в платье в цветочек отправилась в сад. Она запечатлела Гарри в футболке и джинсовых шортах. Мальчик держал лопату в руках. Как оказалось, им подарили лаванду, которую дети решили посадить. Сын Максима, как мужчина, сам решил раскопать ямку и посадить растение.

«Привет, С вами Лиза блогерша! Смотрите, мы садим лаванду. Вон Гарри капает, вон бутылка с водой. Если вам интересна дальнейшая судьба нашей лаванды, смотрите нас в эфире! Вот так», — объявила девочка. «Лизочка, это она, блогерша наша», — также добавил ее брат. «Как я это откопаю? Такая наша работа: садить цветы, поливать их. Что-то типа проводов нашел или это не провода. А это кости! Нет, это камень был. Потом еще надо полить, хорошо? А кому я говорю. Сам с собой разговариваю, а одному трудно быть», — сказал сын Примадонны. «Так проходят наши веселые дни», — заключила Лиза.

Примечательно, что брат девочки решил, что растение волшебное и исполняет желание. Он попросил, чтобы его заветная мечтал исполнилась и он создал машину времени и телепортацию. Галкин восхитился своими наследниками. «Сами посадили, сами сняли», — похвастался он. Поклонники, конечно, одарили детей комплиментами. Они поразились тому, какие они самостоятельные. «Господи, какие чудесные детки», «Папа, придется подвинуться, молодежь наступает», «Такие самостоятельные», «Чудесные помощники», «Очень крутые ребята растут», «Гарик, молодчина, уже знает, как держать лопату в руках. Не белоручка», — стали комментировать пост подписчики.