«Проверка на трезвость?»: Каменских в кукольном платье и на шпильках нырнула в бассейн

33-летняя Настя Каменских в кукольном платье персикового цвета и на шпильках внезапно нырнула в бассейн. Певица известна широкой публике склонностью к экстриму. Одна из таких страстей в свое время привела артистку на больничную койку – Каменских неудачно прыгнула с парашютом. Врачам пришлось спешно прибегнуть к операции, а после хирургического вмешательства артистка долго восстанавливалась.

Сейчас Настя все же более трепетно относится к своему здоровью, но иногда совершает по-настоящему смелые поступки. Так, ради эффектного видео для соцсетей артистка специально нарядилась в пышное платье и шпильки, а затем без задней мысли шагнула в водное небытие. К счастью, в этот раз вертикальное вхождение было удачным, а после прохладного душа исполнительница радостно помахала в камеру рукой.

Действие спровоцировало множественные ироничные комментарии. «Отчаянная вы, мать», «Проверка на трезвость?», «Миниатюра: как я решаю свои проблемы», «Вошла во взрослую жизнь», «Походка кошки, грация картошки», «Ди Каприо бы позавидовал вашему умению скрываться под водой», — пытались перешутить друг друга они.