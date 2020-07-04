Уикенд с отцом: Дмитрий Маликов вслед за Чадовым взял двухлетнего сына на рыбалку

Дмитрий Маликов весь карантин провел с семьей в загородном доме. Даже его дочка Стефания находилась рядом. Студентка МГИМО училась онлайн, поэтому смогла побыть с родными и помочь им присматривать за ее двухлетним братом Марком. Девушка также успела выпустить свою коллекцию летних нарядов. А артист использовал время, чтоб написать новые песни. Он много музицировал у рояля. Также они всей семьей смотрели сериалы, готовили и веселились.

А очередной летний день Маликов предпочел провести на природе. Он устроил мужской уикенд, взяв маленького сына с собой на рыбалку. В соцсети артист опубликовал трогательные кадры, на которых позирует с малышом у водоема. Он оделся в одном стиле с мальчиком в черные джинсы и белую футболку, а их головы покрывали кепки. Правда, рыбалка была не совсем обычная. Дмитрий дал сыну палку вместо удочки.

«Суббота. Утро», — лаконично написал он.

Многие поклонники восхитились певцом. Одни поразились тому, как молодо он выглядит в 50 лет. А другие заметили, что Марк очень похож на папу. «Какие чудесные мальчики», «Дима, где вы нашли эликсир молодости? Годы идут, а вы все такой же красавчик», «Дмитрий, вы в шикарной форме», «Маркуша доволен», «Семейная идиллия. Поймали рыбку для удовольствия сынульки?», «Какое счастье общение с папой!», «Маркуша копия отца», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что многие звезды предпочитают проводить время на природе с детьми. Недавно Алексей Чадов тоже побывал на рыбалке со своим шестилетним сыном Федором от Агнии Дитковските.