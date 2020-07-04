Смена игрока: двойнику Криштиану Роналду предложили сниматься в фильме для взрослых

Образ одного из самых известных футболистов в мире вполне мог появиться в фильме для взрослых. Как сообщает издание The Sun, двойнику Криштиану Роналду предложили сняться в порно.

Пауло Роберто внешне очень похож на нападающего «Ювентуса», а известность в Сети он получил после публикаций своих фотографий с голым торсом, которые весьма впечатлили и порадовали представительниц прекрасного пола.

Порнофильм должен был быть посвящен футбольной тематике, а Роберто должен был исполнить роль Роналду, но увы, от многообещающего предложения он отказался.

Сам Криштиану недавно выложил фотографию с новой прической в свой официальный аккаунт в Instagram, чем изрядно насмешил подписчиков.

Напомним, Роналду в данный момент является пятикратным обладателем награды «Золотой мяч» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.