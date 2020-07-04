«Выдают только глаза»: фанаты отыскали архивное фото Орбакайте со съемок «Чучела»

Поклонники отыскали фото Кристины Орбакайте со съемок в фильме «Чучело». Съемки киноленты проходили 37 лет. К моменту, когда на кастинге на роль главной героини Лены Бессольцевой появилась будущая певица, режиссер Ролан Быков успел отсмотреть более 10 тысяч претенденток.

Автор искал наивную девочку с ангельской внешностью, которая должна была символизировать чистоту и невинность. Изначально Орбакайте услышала отказ, потому что не подходила по типажу, а затем Быков, взяв время на раздумье, все же согласился, потому что вовремя понял, что стандарты красоты изменились.

С тех пор влюбиться в Бессольцеву в исполнении Орбакайте успело не одно поколение зрителей. Оттого им вдвойне было приятно вновь увидеть снимок с изображением главной героини с длинными русыми косичками, большими глазами и добрым лицом, а вместе с ним и вспомнить некоторые сюжетные вехи.

Так, многие признались, что влюбились в Кристину именно после этой работы в кино.

«Какая же она хорошенькая»,«Красива и талантлива всегда», «Этот фильм запал в душу! Я рыдала!», «Не по годам взрослый взгляд», «Нежность сохранилась сквозь года.Чем взрослее тем похоже все становишься на маму», «Классный фильм! Кристина сыграла роль превосходно!», «Кристина, как достойное вино: чем старше — тем эффектнее и дороже выглядит», «Удачное преображение», — сошлись во мнении они.