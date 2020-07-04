Геннадия Хазанова госпитализировали из-за проблемы с сердцем

Судя по информации издания «Пятый канал», актер Геннадий Хазанов все же был госпитализирован в ночь на 4 июля. Напомним, информация об ухудшившемся состоянии здоровья артиста поступила еще ночью, однако тогда сам Хазанов в беседе с журналистами ее опроверг, заявив, что все с ним в порядке и не нужно поднимать панику на ровном месте. Врачи скорой помощи приезжали к руководителю московского Театра эстрады, но на тот момент ехать в больницу он отказался.

Но видимо, не все в порядке, раз уж артист находится в кардиологическом отделении больницы. как выяснили представители СМИ, артисту поставили диагноз нестабильная стенокардия, что показывает ситуацию как весьма неприятную, ведь развитие проблемы может даже привести к инфаркту.

Напомним, Геннадию Хазанову 74 года, за свою жизнь он снялся во множестве фильмов и заслуженно завоевал любовь зрителей.