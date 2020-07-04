«Удар прямо в сердце»: Niletto похвастался рельефными кубиками без футболки

Кумир девчонок Niletto (он же Данил Прытков) знает, как привлечь противоположный пол на свою сторону. Сначала Прытков сумел сочинить нежный хит «Любимка», который очаровал многих девчонок, затем отстриг косичку, став более мужественным, а на днях сделал ход конем, обнажив стальной пресс.

В свободное от работы время Прытков вырвался в Екатеринбург, чтобы встретиться со старыми друзьями. Данил решил совместить приятное общение с полезным делом и позвал «корешей» на спортивную площадку, где сбросил верх и продемонстрировал объемные бицепсы, широкую грудь и шесть кубиков.

Окончательно поразил Niletto, выполнив не без помощи друга трюк с шиной. Многокиллограммовый агрегат товарищ перебросил через планку турникета, а Данил за счет оттяжки рук умудрился его поймать. Подобный финт ушами сможет повторить далеко не каждый профессиональный атлет.

«Даня, удар прямо в сердце», «А можно вот так без футболки и остаться?», «Красавчик», «Кто-нибудь знает, он женат?», «Подкачался! Достойный результат», «На спорте», «Ты крут, парень!», — высказались наблюдающие за жизнью уральца в комментариях.

Напомним, не так давно Прытков начал тесное сотрудничество с другой представительницей Урала — певицей Клавой Кокой. Ребята выпустили клип на песню «Краш», а затем появились в шоу Comment Out.