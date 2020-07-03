«Ты не смог, а я смог»: сын Пугачевой и Галкина смастерил с отцом ручное электричество

В браке Максима Галкина и Аллы Пугачевой подрастают шестилетние двойняшки Гарри и Лиза. Ребята растут очень любознательные и не по годам развитые. Плавание, французский, пение и игра на музыкальных инструментах, изучение стихотворений, катание на горных лыжах — это лишь малая часть умений звездных наследников. И притом они не лишены детства, и любят порезвиться в саду или поиграть в самые разные игры.

В этот раз Максим Галкин организовал кружок «Оч.умелые ручки» и вместе с сыном решил собрать детский ручной генератор электроэнергии. В своих stories он показал, как идет процесс.

«Ты не смог, а я смог», — произносит Гарри и оформляет экстерьер прибора.

Когда генератор оказался собран, выяснилось, что динамо-машина не работает. Вот тут-то включился логический ум папы – оказалось, что нужно запаять контакты, и тогда ручное электричество будет вырабатываться. Он заметил, что это — не совсем нормально.

Сестренка Гарри — Лиза — тоже была включена в процесс. Она помогла папе снять видео, пока тот демонстрировал результаты своего с Гариком труда.