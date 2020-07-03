«Мулатка-шоколадка»: Кудрявцева в панаме восхитила загаром во время парного купания с сыном

В свои 49 лет телеведущая выглядит восхитительно, что в очередной раз отметили поклонники в соцсетях.

Лера Кудрявцева восхитила загаром во время парного купания с сыном. Вот уже вторую неделю телеведущая вместе с маленькой дочерью, а также старшим сыном Жаном и внуком проводит отпуск в Адлере. После затяжного рабочего процесса мать двоих детей старается насладиться отдыхом на полную катушку: загорает на лежаках, купается в бассейне вместе с семьей, а также хвастается отличной фигурой.

В пятничный день Лера вместе с сыном отправилась к бассейну, расположенному на территории гостиничного комплекса. Специально для водного сеанса телеведущая выбрала уже полюбившийся всем купальник-монокини в горох. Дополнила образ Лера непринужденной белой панамкой с объемным цветком. Во время отдыха Кудрявцевой пришла в голову идея заснять юмористический ролик-пародию на героиню фильма «Любовь и голуби», что она и сделала, чем немало повеселила фолловеров.

Чувство юмора своей любимицы оценили комментаторы. «Мулатка-шоколадка», «Раиса Захаровна как она есть», «Ваше чю восхитительно», «Гурченко XXI века», «Вы там так органично смотритесь! Как влитая!», «Спасибо вам , мы окунулись в доброе советское прошлое», — высказались они.