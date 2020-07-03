«Стало некуда складывать»: невестка Орбакайте распродает свои брендовые вещи

Чтобы избавиться от ненужных предметов гардероба, Алена Краснова сделала на них большие скидки.

Невестка Кристины Орбакайте распродает брендовые вещи. 24-летнюю Алену Краснову подписчики знают, как человека, который просто обожает наряжаться: на регулярной основе жена Никиты Преснякова балует свою аудиторию новыми луками, многие из которых фолловеры берут на заметку. Так, за несколько лет коллекционирования брендов в шкафу Алены скопилось множество либо абсолютно новых вещей, либо тех, которые она надела всего один раз. Перебирая гардероб, девушка решила дать вещам вторую жизнь и создала профильный аккаунт, в котором опубликовала все, что не планирует носить.

Среди продаваемых вещей оказались нарядные платья, некоторые из которых Краснова надевала на свидания с супругом, несколько джинсовок различного фасона, шифоновые платья в пол, джоггеры и даже очки от Ray Ban – их Алена, к слову, продает за 6 тысяч рублей при том, что стоимость оправы, в среднем, оценивается от 10 тысяч и выше.

больше по теме Невестка Орбакайте в велосипедках и лавандовом кардигане погуляла с внуком Пугачевой Алена Краснова провела выходной в компании возлюбленного и друзей. Они покатались на самокатах в центре Москвы.

«Решила разобрать свой гардероб. Многие вещи в состоянии новых. Стало некуда уже складывать, поэтому решила подарить им новую жизнь», — рассказала она.

Несмотря на то, что аккаунт появился всего несколько часов назад, некоторые вещи из ассортимента уже исчезли.