Меган Маркл оценила доход Великобритании от своей свадьбы с принцем Гарри

Меган Маркл назвала сумму, которую принесла экономике Великобритании ее свадьба с принцем Гарри. Речь идет об огромной цифре: по оценкам Маркл это не менее одного миллиарда фунтов стерлингов.

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Такая информация отражена в документах, которые предоставили в суд адвокаты актрисы и принца. Знаменитое семейство пытается привлечь к ответственности несколько таблоидов, распространивших про пару недостоверные сведения. В частности, переписку принца с отцом Меган Маркл.

Обращение в суд было подано еще осенью 2019, теперь герцогиня Сассекская доказывает свою правоту, предоставляя в суд все новые и новые факты. Один из спорных моментов — это подсчет изданий, во сколько обошлась налогоплательщикам свадьба пары.

По оценкам аналитиков, в 2018 году на это событие было истрачено около 32 млн фунтов стерлингов. Разглашение данных сведений супруги сочли некорректным и решили подчеркнуть: на церемонию потратили много, но еще больше страна заработала на данном событии.

Защитники актрисы настаивают, что поклонники королевской четы устремились в страну, чтобы своими глазами увидеть пару, это принесло колоссальный доход. Но при этом не уточняют как велся расчет.

А вот издание Daily Mail, ссылаясь на исследование Brand Finance, приводит свои данные: доход туризма не превысил 300 млн фунтов. Не исключено, что остальная часть средств пришлась на модную индустрию, ресторанный бизнес и сферу развлечений, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее подруга детства, с которой герцогиня прекратила общение, рассказала, как Маркл манипулирует людьми. Этим искусством она овладела еще в юные годы, пишет сайт argumenti.ru.