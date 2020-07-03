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Лед растаял: принц Гарри помирился с братом

Отношения между родственникам заметно улучшились.

Лед растаял: принц Гарри помирился с братом
ПРИНЦ УИЛЬЯМ И ПРИНЦ ГАРРИ. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что отделяются от королевской семьи, стало известно, что между сыновьями леди Дианы случился раздор. Оказалось, Уильям, старший брат Гарри, серьезно обиделся на его решение и впоследствии выдвигал условия либо остаться и сохранить полномочия в составе семьи, либо уйти и полностью лишиться всего, пишет Fox News.

Однако, в последнее время отношения между братьями заметно потеплели.  Гарри и Уильям стали больше общаться – они регулярно звонят друг другу по Zoom.

Напомним, Гарри и Меган с 1 апреля перестали исполнять обязанности членов королевской семьи, лишились званий и титулов, а также стали обеспечивать себя финансово самостоятельно. Они в настоящее время живут на Беверли Хиллз в родной для Маркл Калифорнии. Не так давно стало известно, что супруги нашли работу.

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