«Любим тебя, скучаем и гордимся»: Певцов тепло поздравил Серебрякова с днем рождения

Актеры дружат много лет, вместе сыграли в легендарном сериале «Бандитский Петербург».

3 июля свой день рождения отмечает актер Алексей Серебряков. Ему исполняется 56 лет. Несколько лет назад звезда фильма «Левиафан» эмигрировал в Канаду и воспитывает с супругой Марией троих детей, двое из которых приемные.

больше по теме Серебряков впервые за долгое время вышел в свет с приемной дочерью Дашу актер считает своей наследницей, хоть и родилась она не от него.

С именинами своего лучшего друга поспешил поздравить актер Дмитрий Певцов. На своей странице в Instagram он опубликовал архивные видео и фото со спектакля 80-х годов, на которых Серебряков очень молодой и артистичный.

«Более 30 лет знакомства, дружбы, совместной работы, тесного общения… Стали уже родственниками. Любим тебя, скучаем и гордимся», — обратился к товарищу Дмитрий.

К слову, Певцов и Серебряков сыграли в культовом сериале нулевых – «Бандитском Петербурге». Однако, сегодняшний именинник не считает эту картину, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы в начале двухтысячных годов, чем-то особенным. «Это просто работа. Это для вас культовый сериал, а для меня нет», — высказался как-то Серебряков.