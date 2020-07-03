«Десятый класс»: Светлана Бондарчук опубликовала школьный кадр до встречи с мужем-режиссером

Как отметили поклонники, модель, как была конфеткой, так ей и осталась.

Светская дива Светлана Бондарчук в Instagram разместила редкий кадр времен своей учебы в школе. На снимке совсем еще юная модель, которая, надо признать, уже в те годы была необычайной красоткой. Судя по всему, снимок был сделан в 1985 году. Тогда Светлане Бондарчук было 17 лет.

«Как была конфеткой, так ей и осталась», «Светлана, вы красотка в любом возрасте», «Роковая женщина», — отметили пользователи.

Примерно через год она повстречала в первый раз своего будущего супруга режиссера Федора Бондарчука. Это случилось в гостях у их общей знакомой. Между на тот момент молодыми людьми вспыхнул бурный роман, который привел в итоге к свадьбе. В браке у них родилось двое детей. Сыну Сергею сейчас 29 лет, а «особенной» дочери Варваре в мае этого года исполнился 21 год.

Отметим, что в 2016 года Светлана и Федор Бондарчуки развелись. Модель пока замуж не вышла, а вот талантливый режиссер сыграл в прошлом году свадьбу с актрисой Паулиной Андреевой, которая младше его на 21 год.