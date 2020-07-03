Из-за хайпа с Нюшей: Крид обиделся на свою подружку и заблокировал в соцсетях

Блогер TikTok Дина Саева, которую все чаще видели с певцом, объяснила, что произошло.

Весной Егора Крида заподозрили в романе с юной TikTok-блогершей Диной Саевой. Девушка регулярно публиковала видео в соцсетях, и однажды сняла вайн под музыку Крида. Он откликнулся на этот жест, они познакомились и стали снимать совместные ролики.

Однако накануне поклонники обнаружили, что Егор Крид – в черном списке у девушки не только в TikTok, но и в Instagram.

Посыпались многочисленные вопросы. Девушка решила объяснить, что произошло, хотя, очевидно, она сама так и не поняла реакцию Егора. Саева записала stories, в которых рассказала, в какой момент оказалась у Крида заблокированной.

Дело – в смешном комментарии, который оставила Клава Кока во время участия в шоу Саевой Comment talk: «Получилось хайпануть с Нюшей на такой отстойной песне?».

«Она подумала, что Егор не обидится на эту шутку, потому что он поймет, что это шутка. Через 2 часа после ролика мы решили посмотреть, как реагирует его зритель, хотели зайти со страницы Клавы Коки и увидели, что он ее заблокировал. Решили зайти с моего аккаунта, и в итоге он меня тоже заблокировал — что в TikTok, что в Instagram», — вспомнила Дина.

Оправдываясь за свою шутку, Саева поспешила принести извинения перед Кридом: «Ситуация очень некрасивая получается, потому что я не была готова к тому, что человек может расстроиться или обидеться. На всякий случай хочу извиниться перед его зрителями и им самим».

А вот относительно того, почему она заблокировала Крида в своих соцсетях, девушка многозначительно ответила: «Это взаимное».