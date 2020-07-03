«На нюде»: Решетова с малышом Ратмиром выбрали total look

Очень часто молодые мамочки стремятся наряжаться в одинаковые со своими малышами наряды. В основном, конечно, так поступают родительницы девочек. Например, супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко регулярно публикует в Instagram снимки, на которых она с наследницами одета в одном стиле. Сынишек, как правило, облачают в family look с отцом – так часто делает Анастасия Решетова, воспитывающая первенца Ратмира от рэпера Тимати.

Но на этот раз модель решила сама облачиться в похожий с сыном наряд. Для выхода на прогулку и по делам молодая мама выбрала для себя и малыша вязаные свитера одинакового цвета. Она запечатлела себя с Ратмиром на руках и поделилась снимками в stories.

«На нюде», — подписала фото Решетова.

Накануне девушка возобновила занятия по плаванию для сына – после почти трех месяцев перерыва. Малыш почти все вспомнил, кроме того, что надо закрывать рот во время ныряний. Для Решетовой Ратмир стал первенцем, а вот у ее бойфренда это второй ребенок. От предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой у рэпера подрастает 6-летняя дочь Алиса.