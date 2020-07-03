«Мы очень разные»: Тодоренко тепло поздравила Топалова с ситцевой свадьбой

Регина Тодоренко и Влад Топадов познакомились два года назад. Они оба были задействованы в театральной постановке Сергея Роста, но их отношения быстро переросли из рабочих в романтические. Все произошло настолько стремительно, что свадьбу пара сыграла спустя год, уже после появления на свет их первенца Майкла. Церемония бракосочетания проходила на берегу моря в итальянском Сорренто ровно год назад.

С ситцевой свадьбой Тодоренко первой поздравила свою половинку. Она трогательно обратилась к супругу в этот знаменательный день на страничке своего Instagram.

«Мы очень разные, но от этого наша жизнь становится только интереснее. Мой мужчина, мой защитник, моя любовь, спасибо тебе за этот насыщенный, полный потрясающих событий, год!» — написала Тодоренко.

В период самоизоляции пара свила гнездышко в Подмосковье — они переехали в просторный двухэтажный особняк из небольшой столичной квартиры. А позже случился грандиозный скандал, в результате которого Тодоренко лишилась многомиллионных доходов – девушка некорректно высказалась в адрес жертв домашнего насилия, за что ее резко осудила общественность, журнал Glamоur лишил звания «Женщина года – 2019», а многие рекламодатели поспешили разорвать контракты.