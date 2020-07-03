Круглая дата: Бородина и Омаров отмечают деревянную свадьбу

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров отмечают 5-летнюю годовщину свадьбы – они поженились 3 июля 2015 года. За это время у пары появилась дочь, которую назвали Теоной.

Кроме того, не все было тихо в семейной гавани звезд – после первого года в браке у влюбленных случился разлад: скандал произошел после того, как Ксения узнала, что Курбан ей изменял. Муж ушел из семьи, дело шло к разводу. Но вскоре Бородина простила Омарова и сейчас пара демонстрирует в своих микроблогах в Instagram настоящий штиль.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров познакомились в 2011 году, а позже их стали все чаще замечать вместе и многим стало очевидно – у пары роман. Свадьбу влюбленные сыграли, когда телеведущая была уже беременна Теоной.

К слову, у Бородиной есть дочь от первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым Маруся, которой исполнилось 11 лет, а у Омарова – сын от предыдущих отношений, 12-летний Омар, который часто бывает в гостях у отца.