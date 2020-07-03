Два крупнейших фан-сайта по вселенной Гарри Поттера отказались сотрудничать с Джоан Роулинг

Сразу два больших фан-сайта, посвященных миру Гарри Поттера, остались недовольны взглядами автора Джоан Роулинг на трансгендеров. Представители сайтов заявили, что они больше не будут предоставлять ссылки на личный сайт создательницы Гарри Поттера, использовать ее фотографии или писать о ней, сообщает издание Deadline.

Сайты Leaky Caldron и Mugglenet заявили, что личные взгляды Роулинг расходятся с отношением, отраженным в ее бестселлерах. Отметим, что на данных ресурсах более одного миллиона подписчиков в Facebook.

Напомним, Роулинг обвинили в том, что она выдвигает вредные и опровергаемые представления о том, что значит быть трансгендером.

Ранее против писательницы уже выступили Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Александр Ллойд Гринт и Эдди Редмэйн. Кроме того, четыре автора покинули литературное агентство Роулинг после того, как компания отказалась опубликовать публичное заявление в поддержку прав трансгендеров.