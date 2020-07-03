«Кто счастливый ребенок?»: Нетребко в сарафане свободного кроя улетела с семьей в Турцию

Анна Нетребко почти три месяца была домохозяйкой. Она коротала дни на карантине в своей квартире в Вене. Для артистки это было испытанием, так как обычно она постоянно находится на гастролях и в разъездах. Но уже в мае певица стала выходить в свет, посещать музеи. А недавно она возобновила концерты. Но, как и многие другие артисты, звезда грезила о море. В перерыве между гастролями, Нетребко решила выехать с семьей в Турцию.

Сестра звезды поделилась кадрами, на которых они позируют у частного самолета. Анна сошла с трапа в нежном сарафане пастельного оттенка. Она успела загореть в Вене, поэтому наряд подчеркнул ее бронзовую кожу. Оперная дива была с двумя сумками: маленькой круглой на ремешке и объемной — соломенной. Ее муж Юсиф Эйвазов предстал в синих брюках и футболке. Отдали предпочтение синим нарядам и сестра певицы Наталья, а также ее сын Тьяго.

По пути в город Нетребко запечатлела наследника, который был в панамке с надписью: «Люблю Питер». «Кто у нас счастливый ребенок?Да здравствуют путешествия!», — радостно сообщила артистка.

Первым делом, по приезду в отель, она окунула ноги в лазурную воду. Поклонники восхитились дружной семьей. Многие пожелали Анне и ее близким хорошего отдыха. К слову, подписчиков Нетребко в соцсети восхитил летний наряд певицы. Также им показалось, что Юсиф и Тьяго будто намеренно надели наряды ультрамаринового цвета. Ближайшие концерты Нетребко намечены на 23 июля, поэтому у нее есть масса времени для отдыха.