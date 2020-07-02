«Девочка-картинка»: Горбань в серебристом купальнике помечтала об отпуске

33-летняя Мария Горбань в серебристом купальнике помечтала об отпуске. Из-за того, что границы России закрыты в связи с недавней пандемией, многие знаменитости отправились на отдых в жаркие регионы страны — на Алтай и в Краснодарский край. Некоторые же из принципа предпочли дождаться возможности уехать за границу, чтобы впоследствии по полной насладиться сервисом. Пока же некоторым остается перебирать архивы и вспоминать отдых прошлых лет.

Так, на личной странице в Instagram Горбань поделилась кадром из прошлого из поездки к океану. Тогда Мария не только купалась в открытой воде, но и интенсивно загорала, каталась на доске для серфинга и наслаждалась покоем. На фотографии же актриса запечатлелась в серебристом купальнике, выгодно подчеркивающем стройную фигуру Маши. «Напарником» для кадра стала та самая доска, благодаря которой знаменитость ловила волну.

«Скоро», — описала свои ощущения от грядущего времяпрепровождения она.

Горбань на живописном снимке сорвала множество хвалебных комментариев. «Девочка-картинка», «И как тут поверишь, что вы уже мама? Фигура — огонь», «Космическая», «Фото — выше всяких похвал», «Хотим секрет превосходной фигуры», — высказались они.