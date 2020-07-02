«Такая королева»: Шнуров показал жену, опубликовав редкое видео из тропического отпуска

Сергей Шнуров поделился редким видео из тропического отпуска с молодой женой. Солист «Ленинграда» узаконил отношения с Ольгой Абрамовой в 2018 году, спешно расставшись с предыдущей пассией — Матильдой. Многие подмечали: брак с Ольгой облагородил Сергея. Мужчина стал позиционировать себя по-другому, сменил стиль в одежде, а затем и вовсе подался в политику.

Говорить о личной жизни Шнуров не любит. Однако иногда фронтмен все же балует свою публику совместными фото и видео с женой. Так, в четверг, 2 июля, Шнуров поделился редким видео, на котором он и Ольга катаются на катере где-то в тропической стране. Предположительно, кадры были сделаны в отпуске незадолго до закрытия границ. Хорошо видна стройная фигура Абрамовой, внимание привлекают хрупкие очертания плеч и тонкие, изящные руки.

«Не смотрю теперь налево, только прямо на тебя. Мне? Такая королева? Как прекрасно жить любя!» — признался Ольге в любви в стихах Шнуров.

Фолловеры Сергея не смогли пройти мимо красоты его пассии. «Какая же она у вас красивая!», «Такая молоденькая», «Счастье! Его всегда стоит ждать!», «Шнур — как эталон кайфовой жизни», «Класс, так держать, любимая женщина всегда королева», «Поплыл Сережа», — высказались они.