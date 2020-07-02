«Вот это звездочка»: Седокова в золотом платье с пайетками устроила для Тиммы романтик

Анна Седокова в золотом платье с пайетками устроила для Тиммы романтик. 2 июля баскетболисту исполняется 28 лет. Даже в день рождения атакующий полузащитник ни на секунду не отходил от своей половинки: уже с утра влюбленные приехали на интервью в студию одной из местных радиостанций, где не стеснялись обниматься и всячески демонстрировать свои чувства. Позже ребята отправились на прогулку под открытым небом, а вечером Седокова сделала молодому человеку романтичный сюрприз.

Изначально певица обещала, что праздник организует в ресторане. Однако, в какой-то момент планы многодетной матери поменялись: Седокова выбрала для важного случая более романтичный вариант – ужин под открытым небом у берега Москвы-реки с видами на небоскребы «Москва-Сити».

Специально для праздника Анна прикупила себе золотое платье-сорочку с бретелями, украшенное пайетками. На обнародованных снимках можно наглядно оценить размеры бюста певицы – без нижнего белья грудь выглядит не менее внушительно, чем с ним.

Соблюдающий режим правильного питания Тимма в этот день оттянулся по полной – выпил шампанского, отведал вредной пиццы и различных жирных салатов, а затем отправился кататься на катерах по большой воде.

В Сети, тем временем, лишний раз оценили красоту Седоковой. «Вот это звездочка», «Ну и отхватил себе Тимма дамочку», «Выглядите великолепно», «Такие грудь и ноги прятать просто преступление», «Вау-вау-вау», — высказались они.