«Какой ты высокий по сравнению с Машей»: Бледанс запечатлела своего сына с дочкой Кудрявцевой

Артистка встретилась с телеведущей на отдыхе в Адлере. Они вместе поужинали в ресторане.

После отмены карантина многие звезды захотели покинуть Москву. Так как границы с другими странами еще не открыли, они предпочли уехать на курорты Краснодарского края. Ксения Бородина неделю провела в Сочи, а Лера Кудрявцева уже вторую неделю нежится на солнце в Адлере. Телеведущая привезла на море и свою годовалую дочку. Днем она посещает врачей и делает различные процедуры, а вечера проводит со своей наследницей то на пляже, то у бассейна.

Первые дни в отпуске Лере компанию составляла Анфиса Чехова, которая тоже решила отдохнуть на курорте со своим сыном Соломоном. Однако телеведущая пробыла на море только неделю. Теперь в этом же санатории остановилась Эвелина Бледанс. Артистка насладилась хорошей погодой. А один из вечеров она провела с Кудрявцевой, а также с Катей Гордон. В ресторане они не только поужинали, но и познакомили своих детей.

Годовалая дочка Леры предстала в полосатом платье с надписью «Русалочка». Кроха с любопытством смотрела на Эвелину и ее восьмилетнего сына Семена. В зале также был внук Кудрявцевой Лев, но все внимание на себя перетянула малышка Маша.

«Семочка, скажи Маше: «Спокойной ночи»! Какая красивая девочка! Семечка, смотри, какой ты высокий по сравнению с Машей», — стала говорить Бледанс.

На прощание всем дочка Леры стала посылать воздушные поцелуи. Снимками с уникальной встречи Эвелина поделилась в соцсети. Многие поклонники были очарованы звездными детьми и их мамами. «Ой, красотки такие в платьях», «Сема, какой модный парень!», «Прикольная Маша», «Сема ревнует маму, или девочка ему понравилась», — прокомментировали пост подписчики.