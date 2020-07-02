«Я найду мягкий способ»: Соколовский страшится разговора о разводе с маленькой дочерью

Двухлетняя Мия пока не понимает, что ее родители больше не вместе.

Влад Соколовский страшится разговора о разводе с маленькой дочерью. С момента расставания артиста с певицей Ритой Дакотой прошло уже около двух лет. С тех пор сама певица уже нашла новую любовь — фотографа Федора Белогая. Соколовский же неоднократно пытался выстроить отношения с девушками, но пока что он по-прежнему свободен.

В свободные от работы часы Влад спешит к главному человеку в своей жизни — маленькой дочке Мие. Из-за напряженного рабочего графика Соколовский редко видит малышку, но встречи с ребенком всегда ознаменовываются для него особым счастьем. Сейчас Мие два года, и она пока не знает, что ее родители официально расторгли отношения, но Влад на регулярной основе задумывается о том, как он преподнесет наследнице этот факт.

В беседе с Аленой Жигаловой Соколовский признался, что немного страшится этого разговора, но со своей стороны постарается сделать все, чтобы малышка не получила психологическую травму от этого осознания.

«Я много думал на эту тему. Постараюсь найти наилучший способ, самый мягкий, чтобы не допустить глобальной травмы. Ребенок в любом случае будет задаваться этим вопросом. Когда мы разошлись с Ритой, Мия была еще совсем маленькая, поэтому развод она переживет чуточку легче, чем те дети, которые столкнулись с этим в 7 лет. Рита тоже знает, как расти без отца, и в этом плане она большой молодец — для Мии она делает все, чтобы снизить сложную ситуацию», — рассказал он.

Соколовский признался: проанализировав все пережитое, он искренне жалеет обо всем, что совершил ранее. На данном этапе Влад искренне благодарен Рите за тот «пендель», который позволил ему многое осознать.