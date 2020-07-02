«Самый счастливый я»: Эмин наслаждается отцовством и вспоминает отпуск с детьми

40-летний музыкант Эмин Агаларов не так давно расстался со своей второй супругой — Аленой Гавриловой. У пары в непродолжительном браке появилась дочка Афина, которой чуть больше годика. И артист регулярно делится совместными фото и видео с маленькой наследницей, проводя с ней очень много времени. Бывшие супруги живут по соседству, и папа продолжает исполнять родительские обязанности.

Но на этот раз музыкант показал троих старших детей от первого брака с дочкой президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Близнецы Али и Микаил, а также приемная дочка Амина вместе с папой купаются в бассейне и забавно выглядывают из воды.

«Самый счастливый на этой фотке — я, не хватает только Афинки», — подписал снимок с отдыха Агаларов.

Многие поклонники согласились, что в детях — самое большое счастье. Кроме того, они отметили, что Эмин — пример для подражания, потому что является «самым лучшим отцом».

«Ваши дети самые счастливые, потому что у них самый лучший отец», «Когда смотришь на фото и видишь любовь и счастье», «Все очень классные», «Прекрасные, скоро и Афиночка присоединится!» — пишут в комментариях.

К слову, папа Эмин начал сам учить плавать свою младшенькую. Накануне он показывал, как с малышкой Афиной осваивает необходимые движения. Личико девочки Агаларов старательно прячет, фотографируя с соответствующих ракурсов.