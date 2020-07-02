«Спасибо недоброжелателям за мою популярность»: Карпович сумела обернуть отношения с Прилучным себе на пользу

Актриса «Папиных дочек» Мирослава Карпович сумела выжать пользу из скандала с Павлом Прилучным. Вот уже неделю социальные сети обсуждают возможный роман актеров. Некоторые комментирующие уверены, что именно ради Мирославы Прилучный бросил Агату Муцениеце спустя 8 лет официальных отношений.

Долгое время обе стороны выдерживали молчание, но в четверг, 2 июля, Карпович все же решила высказаться. Журналистам она рассказала, что не обращала внимание на негатив в свою сторону ровно до того момента, как ей не позвонили друзья: близкие люди были очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Саму Мирославу негодование общественности не смущает, поскольку она уже давно научилась абстрагироваться от людской молвы.

«Всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. Спасибо недоброжелателям за мою популярность!» — поиронизировала она в беседе со «СтарХит».

На прямые же вопросы о любви к Павлу Мирослава отвечать не стала. Она заявила, что из принципа не афиширует личную жизнь.