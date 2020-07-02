«Это уже неактуально»: Соколовский расстался с новой девушкой

28-летний Влад Соколовский расстался с новой девушкой, с которой начал выстраивать отношения после болезненного развода с Ритой Дакотой. Впервые журналисты заговорили о новом романе артиста еще в мае. Тогда СМИ сопоставили stories исполнителя и кандидатки в группу Serebro Ангелины Сурковой, выяснилось, что молодые люди проводят время в одном и том же месте — у Соколовского дома. Сам Влад расползающиеся слухи не комментировал, но Алене Жигаловой решил рассказать все честно.

Так, оказалось, что корреспонденты узнали о чувствах Влада и Ангелины слишком поздно — к тому моменту молодые люди уже расстались.

«Я нигде это особо не подтверждал. А вообще, так получилось, что мы уже расстались, так что это неактуально немножко. Но никто и об этом не знает. У нас была очень странная ситуация. Мы в течение этих отношений несколько раз сходились, потом расходились. Последний раз это было в конце марта. Окончательное понимание, что мы расходимся, пришло, когда мы сидели на самоизоляции две недели: мы не могли расстаться из-за коронавируса, поэтому сидели спина к спине», — улыбается Соколовский.

Влад сознался, что в случае с Ангелиной инициатором прощания стал он. Неожиданностью ни для одной из сторон это не стало, поскольку оба осознавали: ловить здесь больше нечего. Сейчас об Ангелине Влад говорит с теплотой, но подмечает: сохранить пару им бы в любом случае не удалось, поскольку есть тайные причины.