«Мы ели все, что находили»: супруга Джигана вспомнила свое детство

Оксана Самойлова призналась, что не ограничивает своих детей в сладком, потому что ей тоже не запрещали.

Жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова занимается воспитанием четверых детей. Кроме того, девушка ведет микроблог в Instagram, где регулярно поднимает детские и материнские темы, обсуждая их с подписчиками. На этот раз инстадива призналась, что своих наследников в сладостях не ограничивает. Они едят все, что любят.

«Я к этому отношусь со смирением и пониманием. Еще я вспомнила что в детстве ели мы с братом и все наши друзья начиная с яслей — собственно говоря, мы ели все, что находили», — призналась Самойлова.

Многодетная мама стала перечислять, что попадало к ней в рот в ее детстве. Это вода из-под крана, гудрон, смола, трава, салфетки, растворимые напитки, — причем предпочитала их маленькая Оксана в виде порошка сразу из пакетика. Как и многие ее ровесники, чье детство пришлось на 90-е годы, она не видела ничего зазорного в этом.

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К слову, наследники Джигана и Самойловой достаточно послушные и дисциплинированные. Модель как-то решила проверить их выдержку и терпение, и провела им эксперимент со сладостями по примеру Кайли Дженнер. Все девочки успешно его прошли.