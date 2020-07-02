«Должны преодолеть»: дочь Заворотнюк призналась, что болезнь мамы сильно подкосила ее

49-летняя Анастасия Заворотнюк полюбилась зрителям после роли Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня». Красавица актриса покорила своей искренностью и артистизмом не только простых людей. Не смог устоять перед очаровательной Заворотнюк и «гардемарин» Сергей Жигунов, ее партнер по сериалу. Но отношения артистов были недолговечны. Вскоре звезда вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, и у них родилась дочурка Мила, которой скоро исполнится 2 годика.

Однако для поклонников стало настоящим ударом сообщение, что у их любимицы — рак мозга. Год назад шокированные фанаты искали опровержения этим слухам, но увы — болезнь реальна. Не так давно появилась информация, что актриса пошла на поправку, у нее наступила ремиссия.

Больше всех на свете переживают за Заворотнюк ее родные. В усадьбе актрисы и фигуриста в Крекшино вместе с ней живут ее мама Валентина Борисовна и старшие дети от предыдущих отношений — 24-летняя Анна и 19-летний Майкл. Красавица Анна — к слову, копия своей знаменитой матери, — регулярно делится в соцсетях мыслями и переживаниями. И на этот раз призналась: последнее время стало для нее самым тяжелым.

«За эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась и произошло очень много событий, и я поняла, насколько я могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями», — призналась девушка.

«Страхи за близких, проблемы и стрессовые ситуации есть у каждого из нас, и это нормально, что мы чего-то боимся. Но мы должны понимать, что это наш путь, который мы все равно должны преодолеть», — добавила она.

Девушка считала раньше, что она очень сильный человек, которого не способны сломить ни стрессы, ни обстоятельства. Ей казалось, что она может преодолеть любые трудности.