«Божественная пара»: Малинин не постеснялся сняться с женой в «постельной сцене»

Эмма Малинина известна широкой публике не только как жена народного артиста России Александра Малинина, но и как блогер. Супруга музыканта делится секретами своего семейного счастья. Порцию очередной жизненной философии выдала она и на этот раз.

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«Чтобы проснуться в хорошем настроении, стоит позаботиться об этом с вечера», — написала она в Instagram.

Любопытно, что свои мысли она украсила весьма интригующим кадром, запечатлевшись с мужем в одной постели.

«Какая вы божественная пара. Умилительно», «Какая классная фотка», «Эмма, Вы – пример для подражания, красивая и очень мудрая!», «Счастье в надежных руках 100%», — пришли в восторг от поста Малининой ее фолловеры.

Отметим, что звездная чета живет в крепком союзе уже 30 лет. У них есть двое совместных детей – Фрол и Устинья, а также наследник Эммы от предыдущего брака Антон, которого артист усыновил. Супруги воспитывают от него 13-летнего внука Платона.

При этом путь к семейному счастью у певца не был безоблачным. Первая супруга любимца публики Инна Курочкина подарила ему сына Никиту. В этом году она умерла. Вторая жена – звезда 80-х – Ольга Зарубина родила ему дочь Киру, которую воспитала в США с новым мужем Владимиром Евдокимовым. Девушка в последнее время часто мелькает на различных телешоу, требуя от знаменитого отца то признания, то любви, то денег.