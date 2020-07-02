«Не знаю того, кто любил меня больше»: Седокова нежно поздравила бойфренда с днем рождения

Певица в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой почти год.

37-летняя экс-звезда группы «ВИА Гра» Анна Седокова счастлива в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен 2 июля отмечает 28-летие и возлюбленная первой поспешила поздравить его с этим замечательным событием. Она нежно обратилась к любимому на страничке своего Instagram.

«Я не знаю человека лучше и больше никогда не хочу знать. Я не знаю того, кто применял бы свою силу с такой порядочностью и интеллектом. Я не знаю того, кто любил меня когда то больше… И никогда не хочу знать. Я тебя очень люблю! Я всегда рядом», — трепетно обратилась к возлюбленному певица.

В комментариях откликнулись многие поклонники пары. Они пожелали спортсмену счастья, здоровья и успехов в карьере.

Сам Тимма ответил своей возлюбленной: «Люблю тебя очень сильно!!!!!».

Напомним, Седокова и Тимма познакомились, когда баскетболист был официально женат и воспитывал годовалого ребенка. Однако это не помешало звездам начать строить отношения. Сначала они скрывали роман, но когда отрицать очевидное стало бессмысленно, Тимма ушел к Седоковой.

К слову, певица старше своего возлюбленного на 9 лет и имеет троих детей – 13-летнюю дочь Алину, 9-летнюю Монику и 3-летнего сына Гектора. Певица как-то признавалась, что очень хочет общего с Янисом Тиммой ребенка.