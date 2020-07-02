Любительница пошалить: у Эмбер Херд было два романа на стороне во время брака с Джонни Деппом

Битва между Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд продолжается. На этот раз у адвокатов актера появилась новая пикантная информация о любовных похождениях актрисы.

Юристы выяснили, что у Херд было два романа, еще когда она состояла в браке с Деппом. «Счастливчиками» оказались известный изобретатель Илон Маск и актер Джеймс Франко. Как сообщает издание Sky News, у адвокатов есть множество доказательств измен Эмбер, а так как они имеют отношение к обвинениям Деппа в насилии, то обязательно будут обнародованы.

Напомним, изначально позиция защиты Херд выстраивалась на том, что Депп страдал от паранойи и ошибочно верил в измены своей супруги. Но теперь оказалось, что никакой ошибки не было и актриса действительно изменяла своему мужу, вследствие чего положение Эмбер в суде становится еще более хрупким.

Ранее Депп подал в суд на бывшую супругу из-за того, что она обвиняла его в регулярных избиениях и физическом насилии.