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Звездный гость

«Я — Джонни Депп»: Муцениеце примерила модную инстамаску, показав себя в виде парня

Отечественные звезды подхватили мировой тренд на это интернет-развлечение.

«Я — Джонни Депп»: Муцениеце примерила модную инстамаску, показав себя в виде парня
Агата Муцениеце. Фото Global look press.

Агата Муцениеце не удержалась и поддержала тренд среди отечественных звезд на виртуальную «смену пола». Себя в мужском обличье актриса показала в личном блоге.

Ранее примерила на себя мужской облик Вера Брежнева, превратившись в симпатичного красавца. А также Настасья Самбурская и Ольга Серябкина неожиданно предстали в образах привлекательных бруталов.

Экс-супруга Павла Прилучного после интернет-превращений тоже оказалась весьма обаятельным мужчиной. И даже понравилась сама себе.

«Мне кажется, я — Джонни Депп», — написала Агата в своем аккаунте Instagram.

Однако у многих ее фолловеров оказалось иное мнение. «Джим Керри», «Бандерос в молодости», «Ихтиандр», «Джастин Бибер на максималках», «Больше Галкин», «Бруклин Бекхэм», — выдали люди свои версии в комментариях блога.

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