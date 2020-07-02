«Киношники и спортсмены чем-то похожи»: Екатерина Гамова рассказала об отношениях с Мукасеем

Известная волейболистка с 2012 года замужем за продюсером и кинооператором.

Волейболистка Екатерина Гамова, которая в сентябре прошлого года впервые стала мамой, рассказала о своих отношениях с кинооператором и продюсером Михаилом Мукасеем. Это сын режиссера и актрисы Светланы Дружининой и кинооператора Анатолия Мукасея.

«Уживаемся прекрасно. Я всегда говорю, что киношники и спортсмены чем-то похожи: много работают, разъезжают. Более того, нас объединяет аудитория — те, ради кого мы творим». Екатерина Гамова

Как добавила Гамова, она не растворилась полностью в материнстве. По ее мнению, необходимо даже после рождения ребенка не забывать и о себе. К примеру, сейчас она трудится куратором молодежных сборных России по волейболу. В то же время звезда старается как можно больше времени проводить с сыном. Как она отметила, самое значимое событие с негативным оттенком, которое произошло в первый год жизни ее ребенка – это, безусловно, пандемия, сообщает «АиФ».

больше по теме Светлана Дружинина в четвертый раз стала бабушкой Мальчика известному режиссеру подарила ее невестка-чемпионка.

Напомним, что Екатерина Гамова – двукратная чемпионка мира. Лучшая спортсменка страны 2010 года. Она была факелоносцем на Всемирной летней универсиаде 2013 года в Казани.