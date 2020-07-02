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Звездный гость

«Моя безграничная любовь»: Евгений Пронин впервые решился показать лицо сына

Мальчику исполнилось шесть месяцев.

«Моя безграничная любовь»: Евгений Пронин впервые решился показать лицо сына
Евгений Пронин. Фото https://www.instagram.com/prokino/

Звезда сериалов «Разведчицы», «Классные мужики» и «Небо в огне» Евгений Пронин полгода назад впервые стал отцом.

Сына Гарри актеру подарила продюсер кинокомпании «Викинг» Кристина Арустамова. Для 39-летнего мужчины это был очень долгожданный ребенок. Артист мечтал о наследнике еще будучи в браке со звездой «Кухни» Екатериной Кузнецовой (с 2004-го по 20015-й). Однако актриса не скрывала – ее волнует прежде всего карьера, поэтому погружаться в быт и семейные заботы не спешила.

А вот с Арустамовой все произошло мгновенно. Поженились они в январе прошлого года, а уже 31 декабря 2019-го у них родился сын. Когда мальчик появился на свет, Евгений расплакался.

Самоизоляцию Пронин вместе с женой и ребенком провел в Сочи, дабы малыш мог дышать свежим морским воздухом и крепнуть. В настоящий момент семья перебралась в Москву, где и встретила первую «крупную» дату Гарри.

«Сегодня выходной, потому что этому мужчине с самой обаятельной беззубой улыбкой в этом мире полгода! Моя безграничная любовь», — написал Евгений в личном блоге.

В честь дня рождения отпрыска он впервые показал его лицо крупным планом. Ранее артист делился снимками сына крайне редко, всегда подбирая такие ракурсы, чтобы было трудно разглядеть внешность малыша.

 

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