«Как быстро растут дети»: Диана Гурцкая поделилась снимком повзрослевшего 13-летнего сына

Певица Диана Гурцкая в Instagram поделилась кадром со своим единственным наследником сыном Константином Кучеренко. Несколько дней назад, 29 июня, он отмечал день рождения. Подростку исполнилось 13 лет.

«Как быстро растут дети», — подписала она фотографию.

В комментариях пользователи отметили, что наследник Дианы Гурцкой – настоящий красавец. Многие пожелали ему счастья на жизненном пути. «Какие вы божественные и красивые. У вас, Дианочка, очень красивый сын», «Два солнышка вместе. Два любящих сердца», «Красивая мама. Красивый сыночек. Счастья вам».

Напомним, что в 2005 году Диана Гурцкая вышла замуж за профессора кафедры конституционного права РУДН, адвоката, доктора юридических наук Петра Кучеренко. Через несколько лет они создали фонд помощи незрячим детям «По зову сердца». В 2007 году на свет появился их сын Константин Кучеренко. Позже в беседах с журналистами Гурцкая отмечала, что она мечтает о еще одном ребенке. Правда, пока больше наследников в их семье не появлялось.