Меган Маркл и принц Гарри решили бойкотировать Facebook

Издание The New York Times в минувшую среду заявило, что королевская чета звонила руководителям крупных покупателей рекламы Facebook и умоляла их прекратить размещение рекламы в соцсети. Все это делается в поддержку кампании Stop Hate for Profit, которая была запущена 17 июня.

В этот день ряд групп по защите гражданских прав в США вывесили объявление в Los Angeles Times, с просьбой к брендам снять свою рекламу из социальной сети. Все из-за того, что в соцсети Facebook разрешена публикация постов, которые подстрекают к насилию над протестующими темнокожими, которые сражаются за расовую справедливость путем мародерства и вандализма.

Источники близкие к Гарри и Меган заявили, что они активно общаются с группами защиты протестующих. Напомним, протесты в США и странах Европы начались после смерти чернокожего Джорджа Флойда, погибшего при задержании, от рук сотрудника полиции.