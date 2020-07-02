«Это из порнофильма?»: Солнцев слил в Сеть откровенное фото Бони из прошлого

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев оригинальным образом решил защитить Викторию Боню, которая подверглась атаке пранкеров. Напомним, интернет-шутники Лексус и Вован попросили девушку записать видео, призывающее голосовать против поправок в Конституцию (по легенде — для бизнесмена Евгения Чичваркина). Сторговавшись на 10 тысячах евро, девушка согласилась.

Естественно, что пранкеры молчать об этом не стали, подняв экс-возлюбленную Степана Меньщикова и Алекса Смерфита на смех. Солнцев поддержал бывшую коллегу по телестройке.

«Мне не нравится, когда человека разводят. Когда его намеренно вводят в ситуацию, где вектор его поведения предопределен. Начинают его насаживать на денежный крючок. Это низко. Боня — красивая, со своей придурью, но никому зла не делающая. Мы можем смеяться друг над другом, критически анализировать, но подлости – нет», — сказал Рустам.

Он обратил внимание, что Боня – одинокая женщина с ребенком, и деньги ей нужны особенно. Любопытно, что свои слова защиты в адрес пострадавшей светской львицы он украсил архивным кадром из своего прошлого участия в проекте «Дом-2». На откровенном снимке Виктория предстает в одном нижнем белье, примерив трусики с кружевными рюшами и лиф. Реакция фолловеров на пост Солнцева была бурной.

«Это кадры из порнофильма?», «Ой, какие аппетитки», «О боже, Рус, какой ты сексуальный», «Такое фото шикардоское, уффф, хороши! Люблю!», «Не тебе рассуждать о порядочности», «Вы в фильме для взрослых что ли снимались?» — прокомментировали увиденное пользователи Сети.