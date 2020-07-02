«А я сяду в кабриолет»: Любовь Успенская прокатилась на своей шикарной машине

Поклонники заметили, что цена на такие автомобили начинается от десяти миллионов рублей.

Певица Любовь Успенская в Instagram поделилась кадром, на котором она сидит в шикарном кабриолете. Исполнительница хита «Кабриолет» буквально светится от счастья за рулем элитной машины.

«Погода этим летом, как нельзя кстати для прогулок на кабриолете. Жизнь прекрасна! Нужно только суметь увидеть, почувствовать и взять свое. Желаю всем прекрасного выходного дня».

Любовь Успенская

В комментариях пользователи быстро определили, что у Любови Успенской дорогой «Роллс-Ройс Кабриолет». Его стоимость начинается от десяти миллионов рублей в базовой комплектации. «Шикарная у вас машина, Любовь. Только простым смертным она не по карману, конечно», «Великолепная Любонька и великолепная тачка», «Очаровательная и зажигательная. Буквально греешь своей душой», — заявили подписчики.

Отметим, что Любовь Успенская несколько месяцев назад разругалась со своей дочкой Татьяной Плаксиной. Сейчас девушка живет со своим отцом в США. Она полностью прекратила финансирование наследницы. Не исключено, что на освободившиеся средства она и приобрела шикарную машину.