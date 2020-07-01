«Перерос сестру»: Пугачева запечатлела двойняшек Лизу и Гарри на семейных посиделках в саду

Алла Пугачева и Максим Галкин уже почти девять лет состоят в браке. Несмотря на большую разницу в возрасте, они до сих пор живут в мире и согласии. Как известно, у супругов подрастают двойняшки Лиза и Гарри, которых выносила суррогатная мать. Дети уже в этом году пойдут в школу. Многие поклонники не сомневаются, что они станут выдающимися личностями, так как уже в свои шесть лет знают несколько языков, хорошо плавают и интересуется самыми разными вещами.

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1 июля Алла Борисовна устроила мужу сюрприз. Она приняла в гостях его брата Дмитрия с супругой и детьми. Родственники ждали возвращения юмориста в саду возле замка. Лиза, которая уже пробует себя в качестве блогера, вела начало съемки, а потом за камеру взялась сама Примадонна. Девочка любовалась костром и общалась с мамой, а ее брат играл с гаджетом и болтал с кузиной. Недавно мальчику сделали новую прическу. Он предстал с короткими волосами, как у отца.

Когда Галкин появился у ворот, то дети его окружили. К слову, если Пугачева была в брюках и блузке, то двойняшки предпочли спортивный стиль. Поклонники удивились тому, как они выросли. Многие заметили, что Гарри всего за месяц перерос вою сестру. «Гарик — копия папы», «А где же кудряшки Гарика?», «Как вытянулся Гарри… Садится на кресло, а ножки уже на полу стоят!», «А Гарри перерос сестру», «Дружная большая семья!» — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что недавно наследники Пугачевой рассказали, кем хотят стать. Лиза хочет стать писательницей. Она уже начала писать книгу. А вот Гарри хочет пойти по стопам отца.