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Звездный гость

«Цвет очень к лицу»: Жасмин вслед за Нетребко выбрала синее платье макси

Певица в струящемся наряде игриво выставила ножку, чем привела в восторг некоторых поклонников.

«Цвет очень к лицу»: Жасмин вслед за Нетребко выбрала синее платье макси
Жасмин. Фото: globallookpress.com

После карантина оперная дива Анна Нетребко быстро вернулась в привычный ритм. Звезда сцены приступила к репетициям, дала несколько концертов в Дрездене, а теперь регулярно совершает прогулки по красивым местам Вены, где проживает вместе с семьей. На днях певица была замечена в ярком платье макси глубокого синего цвета. Звезда выбрала в тон наряду и аксессуары – зонт и сумочку.

Вслед за Анной Нетребко на синий обратила внимание и певица Жасмин. Правда, прогуляться в невероятно женственном платье длины макси певица отправилась не по Вене, а в саду. Она предпочла более нежный оттенок синего, а наряд приталенный и на пуговицах.

Позируя на камеру, знаменитость игриво выставила колено, оголив изящную ногу на радость поклонникам. А на другом снимке поиграла со струящимся подолом платья и показала эффектный образ.

«Шикарная!», «Прекрасные фотографии, вы такая на них миленькая, просто красотка!», «Платье просто потрясающе выглядит и цвет мне понравился очень», «Жасмин, вы как всегда потрясающе выглядите. Этот цвет вам очень к лицу», «Красотка», «Вы просто невероятная, как всегда потрясающий образ», — поспешили заметить поклонники.

Недавно Жасмин показала новую прическу, которая, по мнению преданных фанатов, сделала из 42-летней звезды студентку. Предпочитающая прямые локоны певица на этот раз показала красиво заплетенную колоском косу, чем удивила подписчиков. Долгое время Жасмин не решалась заплетаться, потому что считала косу прической подростков.

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