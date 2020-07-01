Невестка Орбакайте в велосипедках и лавандовом кардигане погуляла с внуком Пугачевой

Алена Краснова провела выходной в компании возлюбленного и друзей. Они покатались на самокатах в центре Москвы.

Как известно, сын Кристины Орбакайте, Никита Пресняков, долгое время жил в Нью-Йорке. Там у него была девушка — Аида Калиева. Они прожили вместе четыре года, но в итоге расстались. Вскоре после этого молодой человек встретил Алену Краснову. По словам девушки, у них не было любви с первого взгляда, но внук Аллы Пугачевой все же ее покорил. Вот уже три года они живут в браке и во всем поддерживают друг друга.

Карантин супруги переждали в загородном поместье возле Истры. Раньше этот дом был дачей Примадонны. Теперь певица поручила внуку приглядывать за особняком. Но с наступлением лета и отменой самоизоляции влюбленные все же вернулись в столичную квартиру. Они предпочитают наслаждаться теплой погодой в компании друзей. Так, 1 июля влюбленные решили покататься на самокатах. Краснова для такого случая облачилась в велосипедки и серебристый кроп-том. К наряду в спортивном стиле она подобрала лавандовый кардиган и кроссовки.

А Никита был в джогерах, толстовке и клетчатой рубашке. Пара промчалась по Арбату. Потом они заглянули в китайский ресторан, где плотно пообедали.

Поклонники в очередной раз восхитились точеной фигурой невестки Орбакайте. Девушка усердно тренировалась на карантине и успела загореть, поэтому с удовольствием демонстрирует свой загар. Никита не скрывает, что супруга радует его заботой и вниманием. Сам он любит устраивать ей сюрпризы и дарить подарки.